Крушение Ан-26: погибли 27 российских офицеров, среди них генерал-майор

В результате крушения Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Гражданских лиц на борту не было.

В Министерстве обороны сообщили контактный телефон для родных и близких военнослужащих: +7 (495) 498-00-00.

Военно-транспортный самолет Ан-26 совершал рейс с авиабазы Квайрес (Алеппо) в Хмеймим. Он разбился при заходе на посадку около 15:00 по московскому времени, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Всего в самолете находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Пилотировал Ан-26 летчик первого класса, который неоднократно выполнял посадки на аэродром Хмеймим. Налет экипажа на этом самолете — 3 тысячи часов.

Как сообщает "Интерфакс", причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. Погодные условия для захода на посадку были простыми. Огневого воздействия по самолету не было. Все возможные версии крушения будет изучать специальная комиссия

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета.