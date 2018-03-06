Усман Дембеле летом может перейти в "Арсенал"

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" летом может пополниться французским нападающим "Барселоны" Усманом Дембеле. Форвард, перешедший летом из дортмундской "Боруссии", недоволен своим положением в каталонской команде.

Дембеле, получивший две травмы по ходу сезона, рассчитывает на большее количество игрового времени, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Express. Игрок покинет "Барселону", если каталонцы пополнятся нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном. В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отдав три голевые передачи.