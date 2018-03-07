Гребенщиков из-за болезни перенес концерты на лето

Концерты Бориса Гребенщикова перенесли из-за болезни певца.

На официальном сайте группы "Аквариум" отмечается, что "для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период". На этом настаивают его лечащие врачи. Поэтому концерты было решено перенести на лето.

Как сообщает "Интерфакс", у музыканта должен был состояться концерт 16 марта в Санкт-Петербурге. Он пройдет 7 июня. Московский концерт перенесен с 18 марта на 9 июня. О том, когда пройдут концерты в городах Сибири и на Волге, будет сообщено позднее. Все ранее купленные билеты на концерты будут действительны.

64-летний Борис Гребенщиков был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Изначально сообщалось, что у него начались проблемы с сердцем после операции. Однако позже на официальной странице Гребенщикова в Facebook появилось опровержение. Представители артиста заявили, что он сильно простудился.