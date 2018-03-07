Соловьев опубликовал в соцсетях фильм "Миропорядок 2018" с участием Путина

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев выложил на своих страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" новый документальный фильм Саиды Медведевой "Миропорядок 2018".

Фильм основан на нескольких эксклюзивных интервью Владимира Путина журналисту. Съемочная группа в дальних и ближних командировках снимала президента в работе, в окружении самых разных людей – союзников и оппонентов, политиков и дипломатов. Рукопожатия, встречи один на один и в расширенном составе, перелеты, пресс-конференции... Каким трудом дается каждый шаг к взаимопониманию? В комментарии Соловьев написал, что готовил этот фильм более года. По его словам, это был честный прямой разговор.

Отвечая на вопрос журналиста о введении санкций после воссоединения России и Крыма, Путин сказал, что не сомневался в том, что они будут введены.

"Непонятно было, в какой форме это будет сделано, но, принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира", — подчеркнул президент.

По словам Путина, "кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали". Президент считает, что никто не ожидал, что Россия будет действовать "так быстро, так решительно, если не сказать дерзко". "Я думаю, что в долгую мы все равно выиграем", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия – великая держава. По его мнению, если "посмотреть на тенденции развития в мире, то лучше бы Россию иметь в качестве союзника". Также он уверен в том, что страны, ведущие антироссийскую политику, пострадают от своих действий. Он советует "выстраивать отношения с Россией".