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Помогите детям. Русфонд 2 часа назад

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12 марта 201809:25

Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике
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Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о пятилетнем Саше Хонине из Москвы.

Мальчику пять лет, но он пока не может ни стоять без опоры, ни ходить без поддержки. У Саши – Spina bifida, сложный врожденный дефект развития позвоночника. Ребенок страдает от сильных болей в спине, стремительно развивается деформация позвоночника. Спасти мальчика от полной инвалидности может сложная операция.

Из письма Натальи Хониной, мамы Саши:

"О том, что у сына обнаружили Spina bifida, врачи сказали мне после планового УЗИ. И посоветовали делать аборт. Но я не могла дать согласие на убийство моего мальчика, муж меня поддержал. Детей с патологией позвоночника извлекают путем кесарева сечения, чтобы избежать дополнительных повреждений спинного мозга во время прохождения по родовым путям. Но мне в роддоме сказали, что я буду рожать сама. Мне сделали стимуляцию и вызвали роды. Сашенька сразу закричал. Под утро Сашу перевели в отделение реанимации. После консилиума сыну сделали сложнейшую операцию – закрыли дефект позвоночника. Операция прошла успешно. Потом Сашу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он лежал в отдельной палате – как самый тяжелый пациент. Потом сына перевели в отделение патологии новорожденных, а через месяц выписали домой под наблюдение разных специалистов: педиатра, окулиста, невролога, нефролога. У Саши, как у большинства малышей со Spina bifida, проблемы с питанием. В полтора года он весил всего 7 килограммов. Организм сына принимал лишь молочные смеси, а твердая пища совсем не усваивалась. До двух лет Саша молчал, зато потом заговорил целыми предложениями. По мере роста у сына прогрессировала деформация позвоночника. Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии удивлялись, что Саша в его состоянии вообще передвигается. Сейчас сын жалуется на то, что у него сильно болят ножки и спина. Спать он может только на боку. На последней консультации специалисты приняли решение провести операцию на позвоночнике с установкой металлоконструкции. Такая операция позволит избавить сына от болей и возможных осложнений. Перед операцией планируется изготовление модели позвоночника на 3D-принтере. Из средств госбюджета такие сложные высокотехнологичные операции не оплачиваются. А для нашей семьи сумма неподъемная. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Саши Хонина не хватает 688 897 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): "У Саши тяжелая многокомпонентная врожденная деформация позвоночника – отсутствие задних элементов позвонков на уровне грудного отдела, кифоз с формированием дефекта кожных покровов (пролежня). Со временем деформация позвоночника будет прогрессировать, усилится сердечно-легочная недостаточность, будет развиваться воспалительный процесс. Мальчику необходимо срочное хирургическое лечение – коррекция деформации с фиксацией грудопоясничного отдела позвоночника. Эта операция позволит избежать возможных осложнений, избавит ребенка от болей в спине, он сможет нормально сидеть. Качество жизни мальчика повысится".

Внимание! Цена операции 1 505 534 руб.

518 731 руб. перечислено  из средств, собранных для Андрюши Боднаря.

297 906 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 688 897 руб.

ПОМОЧЬ САШЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 176 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,190 млрд руб. В 2018 году (на 6 марта) собрано 256 461 953 руб., помощь получили 375 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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