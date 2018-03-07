Стрельба в американском ресторане: есть жертвы

Один человек убит и трое ранены. Таков итог стрельбы в ресторане City Grill Cafe в городке Хёртсборо, которую устроил неизвестный. Семейный ресторанчик работал с 1954 года. Но теперь его 69-летний хозяин убит.

Злоумышленником, устроившим бойню в ресторане, оказался местный житель, сообщает РИА Новости. Он страдал психическими расстройствами. По весне его заболевание обострилось, он взялся за огнестрельное оружие.

После расстрела в ресторане злоумышленник покинул место преступления и забаррикадировался в своем доме. Стрельба в алабанском ресторане – не единственный расстрел, устроенный в США в последнее время.