Президент пообещал поддержку женщинам-предпринимателям

Президент пообещал поддержку женщинам-предпринимателямЧитайте нас в Telegram
Сокращение внеплановых проверок предпринимателей, импортозамещение как способ развития конкуренции и строительство технопарков — большой разговор о бизнесе в регионах Владимир Путин провел в Самаре. В преддверии 8 марта президент встретился с женщинами-предпринимателями. Обсуждение ключевых вопросов продолжилось на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое отвечает за развитие важнейших проектов.
Самарский булочно-кондитерский комбинат работает безостановочно. С самого момента своего основания в 1988 году. И здесь, в хлебобулочном цехе, из шести поточных линий 4 являются ровесницами комбината. Здесь тесто формуют вручную. Другие две линии, самые новые, — автоматические, безконтактной формовки. Ну, конечно же, "Городская булка", батон "Нарезной", хлеб "Сельский пшеничный" здесь такие же вкусные, как и на ручных линиях.
Мука вся родная, из самарского зерна, коллектив — в основном те, кто начинал вместе еще 30 лет назад. Для Светланы Сусовой это было первое место работы после училища. С тех пор ее хлеб уж точно попробовал каждый житель Самары.
Попробовал на вкус самарский хлеб и президент. Потом Путин попробовал еще несколько булочек и хлеб "Боярский". Дегустировать можно было долго. Руководит предприятием вот уже 23 года Лидия Ерошина. Ее с полным правом можно отнести к числу самых успешных женщин-предпринимателей в стране. Президент пригласил их в Самару, чтобы в канун праздника поговорить о будущем российского предпринимательства.
"Хорошее место, но опасное — трудно удержаться, продукция хороша, — констатировал президент. — В начале встречи хочу вас всех поздравить с этим праздником и пожелать вам всего самого доброго. Я уверен, что у нас разговор будет предметный, даже немножко побаиваюсь, потому что вы — люди конкретные, работающие, сталкивающиеся с проблемами, которые возникают в ходе этой работы. Но мы постараемся, и я, и вот исполняющий обязанности губернатора, помощники здесь присутствуют, полпред, мы все вместе постараемся достойно представить мужскую часть человечества в этой беседе".
К встрече с президентом дамы подготовились серьезно. Основательница крупнейшей в стране сети детских кафе Анастасия Татулова просит Путина обратить внимание именно на женское предпринимательство. Многие просто боятся начинать свое дело из-за административного давления. Вот, например, плановые проверки отменили — так внеплановые начались.
"Мы сейчас готовим целый набор предложений, и я уверяю вас, что добьемся того, чтобы в самое ближайшее время все это было реализовано", — обещает президент.
Наталья Касперская, как сооснователь одной из крупнейших в мире IT-компаний, акцент делает на кибербезопасности. Говорит про различные группы риска в соцсетях. Светлана Преображенская развивает сельское хозяйство в Калужской области. Специализируется на молочной продукции. Под ее началом работает всего 70 человек. Но они производят ряженку, кефир, пастеризованное молоко — всего более 30 видов, на 300 миллионов рублей. Но Светлана Николаевна смотрит шире и теперь думает о том, как вообще улучшить условия жизни для своих земляков.
Конечно, говорили об импортозамещении, которое должно помочь России отказаться от заимствований и создавать свою конкурентную продукцию. "Если мы постоянно будем чего-то чикать там, то мы никогда этого результата конечного не добьемся, — рассуждает Владимир Путин. — Мы не производили, допустим, двигатели для вертолетов, вообще в РСФСР не производилось вертолетных двигателей. Но сейчас мы уже открыли два завода и почти полностью заместили вот то, что производилось раньше".
Когда речь зашла о стартапах, у президента спросили, в какой сфере проект создал бы он. "В сфере госуправления", — отвечает Владимир Путин. Кстати, и инициатива построить новый стадион в Самаре тоже принадлежит Путину. И летом 2014 года он лично заложил капсулу в его основание. Теперь строительство "Космос-Арены" вышло на финишную прямую.
В областной администрации президент собирает наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив, чтобы подвести итоги семи лет работы этого ведомства. "Благодаря деятельности АСИ в 37 регионах уже открыты детские технопарки, кванториумы, — замечает глава государства. — Востребованным оказался и атлас новых профессий. Кстати говоря, кванториумы, мы планируем, что уже в течение этого года будут уже созданы в 51-м регионе РФ. Государственные средства в объеме 1 миллиарда рублей получит и проект "Билет в будущее". Начнем его реализацию уже с нового учебного года".
Именно стратегические инициативы команды этих молодых управленцев помогли снять многие барьеры для бизнеса, реализовать тысячи идей, создать новые технологии.
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