Генерал НАТО обеспокоен покупкой Турцией С-400 у России

НАТО обеспокоена покупкой турецкой стороной российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Об этом пишет издание Breaking Defence со ссылкой на главу Военного комитета альянса Петра Павла.

По его словам, С-400 несовместимы с технологиями североатлантического альянса, поэтому они будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в общую ПВО.

Однако основная проблема, как отметил Павел, заключается в том, что оперативная информация о военной инфраструктуре НАТО в Турции будет сохранена в российских системах.

Кроме того, эксплуатация С-400 требует определенного уровня подготовки, поэтому российские специалисты прибудут в Турцию для проведения инструктажа. Петр Павел опасается, что эксперты получат доступ к разведданным, которые могут быть переданы российским властям.

Ранее СМИ сообщили, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки российских ЗРК "Триумф", передает РИА Новости.