Погибшего в Сирии Рамзана Героева похоронили в Ингушетии

Погибшего при крушении Ан-26 при посадке на аэродроме Хмеймим в Сирии Рамзана Героева похоронили в Ингушетии. ему было 38 лет. В честь него назовут школу в его родном селе Нестеровское.

На борту самолета находились 39 человек, в том числе 6 членов экипажа. Все они были российскими военными.

Ранее глава республики Юнус-бек Евкуров распорядился оказать семье Рамзана Героева матпомощь, напоминает РИА Новости.