ЕС и Грузия создадут высший формат сотрудничества

ЕС и Грузия договорились о создании высшего формата двухстороннего сотрудничества. Его уже разрабатывают.

Этот вопрос был обсужден в ходе встречи президента Грузии Георгия Маргвелашвили и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, сообщает ТАСС. Кроме того, политики поговорили о грузинских реформах.