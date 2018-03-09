Ситуация в Восточной Гуте продолжает накаляться

Российские военные провели гуманитарный конвой ООН из сирийской Восточной Гуты к пункту пропуска. Мирным жителям раздали продукты питания и медикаменты. А до этого гуманитарный коридор обстреляли боевики. Чудом обошлось без жертв.

Населенный пункт Млех. Южный коридор для выхода беженцев из Восточной Гуты. Через 100 метров – позиции террористов. Посередине серая зона, которая и должна стать "дорогой жизни" для несколько сотен тысяч мирных граждан.

Еще накануне по гуманитарному коридору покинуть анклав боевиков должны были 300 семей. Около 1000 человек: женщины, старики, дети. Переговоры с террористами вели старейшины племен, родственники которых живут в Восточной Гуте, и российские военные. Но в последний момент операция провалилась. По данным сирийской разведки, колонна с людьми была обстреляна, не доехав до территории, контролируемой правительственными войсками, всего километр.

"Мы не знаем, кто стрелял по нашим семьям. Но мы посовещались и решили отменить выход, чтобы избежать жертв. Считаем, что это очередная провокация", – говорят местные жители.

Ситуация в Восточной Гуте по-прежнему лишь накаляется. Только за последние два дня, по информации местных спецслужб, от огня боевиков там погибли более 100 человек. Во время работы на линии соприкосновения правительственных войск и террористов убит сирийский военный корреспондент.

Несмотря на напряженную обстановку, в Восточную Гуту, город Дума, в пятницу отправился очередной конвой международных гуманитарных организаций: 13 грузовиков с продуктами и медикаментами – все, что необходимо истощенным и доведенным до отчаяния заложникам террористов.

Безопасность конвоя в рамках резолюции ООН о полном прекращении огня в Сирии обеспечивали российские военные. Но, несмотря на договоренность о прекращении огня с обеих сторон, боевики обстреляли колонну, а затем и журналистов, которые работали на гуманитарном коридоре.

После разгрузки колонна вернулась в пункт пропуска Мухаям аль-Ваффедин. Но никого из мирных жителей вместе с ней террористы не выпустили.