Россия отказалась от членства в ЦЕРНе

Россия отказалась от членства в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и отозвала заявку. Об этом сообщили в пресс-службе организации, отметив, что возможности сотрудничества это не отменяет.

В ЦЕРН — крупнейшую в мире лабораторию физики высоких энергий — входят 22 страны, напоминает РИА Новости. Недавно там впервые измерили массу переносчика слабого взаимодействия.