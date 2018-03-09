ЧП в Калифорнии: в центре для ветеранов захвачены заложники

По данным СМИ, в американском городе Йонтвил (штат Калифорния) неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники трех человек в центре для ветеранов, где проживают около 1000 престарелых участников войн.

В настоящее время место происшествия оцеплено, входы и выходы перекрыты. Очевидцы сообщили представителям местных властей о замеченном неподалеку от учреждения человеке в бронежилете и с винтовкой. Якобы, на месте происшествия были слышны выстрелы.

Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, подозреваемый в захвате заложников является участником программы для военных с эмоциональными травмами.

По информации департамента по делам ветеранов, учреждение, на территории которого произошел захват заложников, является одним из самых крупных в США. В нем проживают ветераны Второй мировой войны, войн в Корее и Вьетнаме, участники операции "Буря в пустыне" и других военных конфликтов с участием Соединенных Штатов.

В США в последнее время уделяют особое внимание вопросам безопасности в общественных местах, в первую очередь, в учебных заведениях, напоминает ТАСС. Причиной этого стали все чаще происходящие случаи стрельбы и гибели учащихся. Так, 14 февраля текущего года в штате Флорида была открыта стрельба из штурмовой винтовки AR-15, в результате чего погибли 17 человек. Нападавший — 19-летний местный житель Николас Круз, который ранее был исключен из данного учебного заведения.