Выведенные "Союзом" спутники достигли орбиты

Вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт сообщила, что стартовавшая с космодрома в Куру российская ракета-носитель "Союз" успешно вывела на орбиту четыре спутника связи. "Поздравляю всех партнеров с этим успехом, — сказала она. — Я бы хотела выразить благодарность нашим российским партнерам, в частности, госкорпорации "Роскосмос" и РКЦ "Прогресс", за сотрудничество".

Выведенные на орбиту высотой около 8 тысяч километров (что в четыре раза ниже обычных для спутников связи геостационарных орбит) среднеорбитальные спутники стали частью группы аппаратов коммуникационной системы O3b, принадлежащей люксембургскому оператору SES, передает ТАСС. Они предназначены для обеспечения высокоскоростной мобильной и стационарной связи. Ранее спутники этой коммуникационной системы трижды выводились на орбиту российскими "Союзами".