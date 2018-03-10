Школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы в Барнауле

Следственный комитет проведет проверку по факту избиения ребенка, произошедшего, предположительно, на днях в Алтайском крае.

"В группах социальных сетей размещена информация об избиении в городе Барнауле несовершеннолетней девочки, совершенное группой школьников. Происходящее подростки записывали на видео, которое опубликовали в социальных сетях". – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в субботу, 10 марта.

На записях, сделанных очевидцами расправы, видно, что несколько школьниц жестоко и методично избивают девочку, повалив ее на пол.

Судя по всему, действие происходило в подъезде жилого дома.

Никто из присутствовавших при экзекуции не вмешался в происходящее.

В СК планируют дать правовую оценку действиям лиц, попавшим на видео, и установить причины и все обстоятельства произошедшего.