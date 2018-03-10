Раскрыт план Порошенко по зачистке Донбасса

Украинский президент Петр Порошенко собирается зачистить Донбасс, когда миротворцы зайдут и перекроют границу по всей ее протяженности.

У кого есть оружие – тем смерть, написал украинский блогер Мартин Брест после встречи с президентом в Facebook и добавил, что воевавшим на стороне ДНР и ЛНР амнистии не будет.

Порошенко провел закрытую встречу с 18 блогерами. В течение двух часов обсуждались вопросы поддержки инициатив президента, сообщил советник президента Юрий Бирюков. Планируется проводить такие встречи 2 раза в месяц.

Один из приглашенных блогеров Виктор Трегубов позже рассказал СМИ, что Порошенко верит в свою будущую победу на выборах, обещает веселье и новые посадки и сокрушается из-за недостатка позитива в медиа.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Президент России Владимир Путин поддерживал идею ввода миротворцев для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. По мнению Киева, миссия ООН должна иметь более широкий мандат и занять весь Донбасс.