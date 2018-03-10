В Канаде на подъемнике застряли 140 человек

В канадском Квебеке на подъемнике застряли 140 человек. Поломка произошла на лыжной базе Кэмп-Форчун в национальном парке Гатино в районе полудня по местному времени (восемь вечера в Москве).

Никто не пострадал, лыжников и сноубордистов за час снимут на страховочных веревках.

По предварительной версии, подъемник встал из-за механической неисправности, передает ТАСС.