ВКС России выполнили учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал"

Экипаж истребителя МиГ-31 ВКС РФ выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного комплекса "Кинжал". Истребитель-перехватчик на опытно-боевом дежурстве вылетел с аэродрома на территории Южного военного округа.

Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне, передает телеканал "Россия 24". Подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного комплекса "Кинжал". Он предназначен для уничтожения наземных и морских целей.

Уникальные характеристики самолета-носителя МиГ-31 позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще может маневрировать на всех участках траектории. Это позволяет ей гарантированно преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Таким образом, комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире.

С начала года экипажами комплекса выполнено уже более 250 полетов, летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях.