Голевой пас Малкина не помог "Питтсбургу" одолеть "Торонто"

Хоккеисты "Торонто Мэйпл Ливз" на своем льду обыграли "Питтсбург Пингвинз" со счетом 5:2 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий гостей Евгений Малкин поучаствовал в одной из шайб своей команды, набрав очко за голевую передачу.

Теперь на счету россиянина 85 (38+47) баллов за результативность. В списке бомбардиров НХЛ Малкин занимает второе место, уступая лишь Никите Кучерову из "Тампа-Бэй Лайтнинг" (88 баллов).

Еще в одном матче регулярного чемпионата "Флорида Пантерз" дома одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам – 4:3.