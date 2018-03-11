Путин: предательство прощать нельзя, а со мной лучше не спорить

Владимир Путин пошутил, что с ним лучше не спорить. "Лучше бы не делать этого, конечно", — сказал президент в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин". На вопрос, опасно ли это, Путин сказал: "Нет". И добавил, что пошутил про то, что с ним спорить не нужно.

Глава государства отметил, что умеет прощать, но не все. По его словам, предательство простить нельзя. При этом Путин считает, что никого не надо загонять в угол. В интервью Кондрашову он рассказал историю про крысу, которая подтверждает это.

"Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову", — отметил президент.

Коснулся Путин и темы Крыма – он уточнил, что не существует обстоятельств, при которых Крым и Севастополь снова станут украинскими.