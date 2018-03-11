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11 марта 201815:28

Путин – о героизме, покаянии и самообладании
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Президент РФ Владимир Путин уверен, что все россияне способны на героические поступки, если это станет необходимым. Нынешнее поколение молодых не жалеет себя, действует с полной отдачей, рассказал президент в новом фильме Андрея Кондрашова "Путин".

Президент рассказал, как  поразился один сириец: как же россияне будут воевать, защищая родину, если они так воюют в Сирии.

В фильме Кондрашова рассказывается о подвигах российских военнослужащих, в частности, боевая история ефрейтора Дениса Портнягина. Путин поделился своими чувствами. Этот военный не офицер, но им будет, заметил президент. Он отражал атаку террористов, взял боевую работу на себя, когда ранили командира. И в ожидании захвата вызвал огонь на себя и приготовился к подрыву. Минометным огнем бандитов удалось отсечь, и всех вывели.

Путин отметил, что таких военнослужащих, как те, кто отбивал у боевиков Алеппо осенью 2016 года, ему хотелось наградить лично. Их атаковали на бронемашинах, но люди выстояли. Президент добавил, что он читал доклад министра обороны – и внутри все сжималось; думал, дальше — просьба наградить посмертно. А когда узнал, что группа вышла из боя без потерь, — захотел встретиться с героями.

Российский глава заметил, что не является сторонником вечного покаяния немцев за фашизм, он думает, что у русских нет отторжения, ненависти к немцам. Хотя все должны делать выводы из прошлого, бережно относится к истории и не допускать подмен.

А еще Путин рассказал, как ему удается не терять самообладания даже в сложные моменты. Я не имею права на слабость, сообщил президент.

 

 

 

 

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