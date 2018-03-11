4 миллиона россиян проголосуют не на домашнем участке

Почти 4 миллиона россиян решили голосовать на выборах не на домашнем участке, а по месту фактического пребывания. Именно столько заявлений было получено, по данным на 10 утра 11 марта. Подать их можно было с 31 января.

12 марта — последний день, когда есть такая возможность. Для этого нужно обратиться в МФЦ, участковую избирательную комиссию или зайти на интернет-портал "Госуслуги". Оформлять открепительное удостоверение, как это было раньше, теперь не нужно.

Выборы президента России состоятся в следующее воскресенье, 18 марта, напоминает "Россия 24".