Путин - о дочерях, любви и воспитании

Президент России стал героем нового фильма журналиста Андрея Кондрашова "Путин". Фильм опубликован в Интернете на странице Дмитрия Киселева в социальной сети "Одноклассники".

В частности, Владимир Путин рассказал об отношениях в семье. По воспоминаниям президента, родители окружили его атмосферой любви. Они помогали ему развиваться и достигать успехов. "Они были заточены на это, на мое будущее, жизненные успехи и результаты", — отметил Путин.

По словам Путина, его отец был строгим, но ни разу в жизни употребил крепкое слово в присутствии сына. Хотя, по воспоминанию учительницы Путина, отец называл мальчика разгильдяем после того, как он стал заниматься спортом. "Они — люди простые, из рабочей среды, у них были свои представления об основах воспитания", — прокомментировал Путин. Родители хотели, чтобы он научился музыке, и купили ему баян.

К своим дочерям Путин, по его признанию, не всегда относился требовательно. Но то, как они относятся к труду, его радует. "Они стараются, работают очень много. Они — трудоголики", — сказал президент.

Дочери советуются с Путиным, как можно улучшить жизнь россиян. "Как уж они будут строить свою личную жизнь — это уже в значительной степени находится в их руках", — сказал Путин.