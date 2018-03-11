Путин процитировал послание лидера боевиков иностранным кураторам

Внутренние конфликты в России в 1990-е годы "совершенно точно все время подпитывались из-за границы" — об этом российский президент Владимир Путин рассказал в новом фильме Андрея Кондрашова "Путин", опубликованном на странице руководителя МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в "Одноклассниках".

Общее состояние российских вооруженных сил в тот период было плачевным, Россия "в известной степени утратила свой суверенитет". Путин привел для примера текст перехвата переговоров лидера одной из банд со своими заграничными кураторами.

"Вот запомнил, представляете, до сих пор помню: "Россия слаба как никогда. Или сейчас мы нанесем удар и сделаем то-то, или никогда". И они старались вовсю" — рассказал Путин.

Россия, по его словам, не согласна с тем, что Запад "пытается всегда показать, где наше место". Способ поведения в отношении России после распада Советского Союза он сравнил с одним из эпизодов фильма "Джентльмены удачи", в котором главный герой попадает в камеру, где ему говорят: "Ваше место у параши".

"Вот по сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть ", — сказал Путин. Россия с такой позицией некоторых стран не согласна, заявил он.