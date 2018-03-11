Свинья Роза открыла новую страницу российской медицинской истории

Автор: Дмитрий Киселёв

В Пензе произошла медицинская сенсация. Впервые в мире хирург с помощью полностью цифрового робота оперировал внутри живого организма. Робот - отечественной разработки, хирург - тоже наш, пациентка - свинья Роза. Отныне Роза входит в историю как символ победы революционной технологии в медицине. Теперь Роза - в компании овечки Долли - той, которая первой родилась в результате клонирования.

Случившееся в Пензе - свидетельство технологического отрыва России от всех стран, занимающихся тем же. Такого там нет. И еще это - важное событие для объявленной президентом Путиным общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, ведь новый робот - важнейший медицинский инструмент уже самого ближайшего будущего, в том числе и в онкологии.

Кстати, накануне операции в Пензе вице-премьер Ольга Голодец объявила в Екатеринбурге, что правительство уже приступило к разработке общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, а уже через полтора месяца проект будет представлен на всеобщее обсуждение.

Какова хирургическая робота, точность надреза которой равна размеру лишь одной клетки?

Автор: Ольга Мещерякова

Озорной хвостик, розовый пятачок - образцово-показательная пензенская хрюшка радостно встречает пул столичных журналистов. Короткая фотосессия - и свинья крупной белой породы по кличке Роза - легко запомнить студентам-медикам - открывает новую высокотехнологичную страницу российской медицинской истории.

Небольшая презентация. Пензенский технопарк высоких технологий. Все быстро заходят в операционную. Свинья Роза - уже под анестезией, время пошло.

Доктор Пушкарь наводит тонкий хирургический инструмент точно на опухоль - у свиньи киста матки. Кажется фантастикой, но между хирургом и операционным столом - расстояние в несколько метров.

Портативный ящик с индикаторами, мощные манипуляторы в руках - это все, что могут приоткрыть пока ученые. Отчетливо виден только результат. Медицинский инструмент захватывает ткань. Движения безошибочны.

Исторические, без преувеличения, кадры: самая первая операция самого первого российского робота-хирурга на живом существе. То, что скрыто от глаз и телекамер, - начинка из высокоточных инженерных решений. Робот - ассистент хирурга. Рывок на технологическом вираже, отбрасывающий в прошлый век, откуда и пришло величайшее изобретение заокеанской мысли.

Невозможно, кажется, поверить, но маленький аппарат (в чемодане поместится) по своим технологическим возможностям превосходит громоздкий, на всю операционную, баснословно дорогой, прославленный на весь медицинский мир и доселе не имеющий ни аналогов, ни конкурентов зарубежный хирургический робот с претенциозным названием da Vinci.

Почувствуйте разницу: американец - аналоговый, на тросиках, наш - инновационный, точный настолько, что это трудно представить, - три микрона, раковая клетка. То есть хирург может вырезать опухоль поклеточно и бескровно.

"Он полностью цифровой. Идея был максимально точно с помощью современных устройств математики и всего остального получать более качественную и удобную для последующей работы цифровую информацию. Поверьте мне как инженеру, такая архитектура пока никем не реализуется", - рассказал Сергей Шептунов, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН.

Такую архитектуру, что не смогли реализовать ни в одной стране мира, задумали в Московском государственном стоматологическом университете, заведующий урологической кафедрой которого - профессор Пушкарь, он же главный внештатный специалист Минздрава по урологии.

Воплотили в Институте конструкторско-технологической информатики Российской академии наук наши ученые. Те самые "золотые мозги", которые когда-то "утекали" на Запад, своим гением создавая высокотехнологичные шедевры, достойные кисти и имени универсального Леонардо. Все изменилось. Они остаются. Наука идет на подъем.

"Наши ученые и инженеры создали установку в 100 раз более точную, чем робот da Vinci. Причем врач может не рядом с роботом находиться, а дистанционно. Уже становится возможным оперировать из Москвы во Владивостоке. Много уникальных свойств, и будущее за ними", — заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Еще несколько шагов по этой лестнице - тесты, доработки, снова испытания – и вот уже следующий этап - тоже наш, российский, разработанный на предприятии в подмосковном Фрязино. В многократном увеличении видно, как луч буквально запаивает поврежденный сосуд. И это тоже впервые в мире. Робот-хирург, совмещенный с лазером.

"На самом деле робот da Vinci инструмента для работы с лазером не имеет. Наши, сразу предполагая это, сделали особый инструмент, который позволяет работать с волокном", - пояснил Николай Евтихеев, заместитель генерального директора по НИОКР ООО НТО "ИРЭ-Полюс".

И еще одно ноу-хау. То, чего нет ни в одной стране мира, будет в нашей. Передовые технологии робот-ассистированной хирургии - операции при помощи этих аппаратов - супер-точные, без разрезов и швов, войдут (и ученые верят - это получится) в систему медицинского страхования. Абсолютная доступность.

"Моя задача как главного специалиста - чтобы операции были доступны для любого жителя нашей страны. Это должна быть машина, которая работает в системе ОМС и позволяет выполнить высокотехнологичную операцию с минимальной инвазией", - отметил Дмитрий Пушкарь, профессор, главный уролог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН.

Это - начало. Впереди много испытаний. Но уже понятно: точен, надежен. Работает.

А свинья Роза, даже не подозревая, что она теперь - символ и научное достояние, приходит в себя после операции, ведь ее очень ждут дома. Хряк Борька уже готовится к встрече с любимой. Совсем скоро у них с Розой появится здоровое потомство.