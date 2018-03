Боно извинился за издевательства в его благотворительной компании

Лидер ирландской рок-группы U2 Боно отреагировал на обвинения в издевательствах, которые выдвинули сотрудники благотворительной компании ONE Campaign. Боно (Пол Хьюсон) является один из основателей ONE Campaign, пишет РИА Новости.

Боно заявил, что сожалением узнал о неподобающем поведении, с которым столкнулись сотрудники африканского отделения. Боно извинился перед пострадавшими и отметил, что ненавидит издевательства. "Одной из причин, почему мы организовали ONE, как раз было то, что беднейшие люди в беднейших местах становятся жертвами издевательств со стороны своего окружения", — заявил он Mail on Sunday. Музыкант планирует лично встретиться с жертвами притеснений.

Ранее стало известно, что одна из сотрудниц отказалась иметь сексуальные отношения с пожилым парламентарием из Танзании, за что ее понизили и уменьшили зарплату.

Один из руководителей неоднократно высмеивал и унижал работников ONE Campaign. Сотрудников использовали как обслугу на одной из организованных руководством вечеринок.