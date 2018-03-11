Лазер защитит россиян от врагов и болезней

Цитату Владимира Путина о принципиально новых ракетах, против которых американские ПРО бессильны, разбирают по словам. Многие разработки, о которых говорил президент, — это прорыв не только для оборонно-промышленного комплекса, но и для "мирных" сфер, например медицины или металлургии.

Трансфер технологий из оборонной сферы в гражданскую не просто возможен, он уже происходит. Взять, к примеру, лазеры нового типа, которые прошли государственные испытания три года назад. В Советском Союзе над лазерными системами работали в рамках ответа на американскую программу так называемых "звездных войн", чтобы нейтрализовать спутники США. В 1990-х работы сократили, в 2000-х началось возрождение. По заданию Минобороны научно-исследовательские организации вместе провели комплекс работ, чтобы создать лазеры нового поколения.

"В последнее время созданы более совершенные лазерные системы на новых физических принципах, которые уже прошли свои испытания и поставлены в войска. Созданные боевые системы будут успешно использоваться, поскольку в значительной степени превосходят обычные системы вооружений, обладая способностью мгновенной доставки энергии до цели, а также неограниченным боезапасом", — рассказывает член-корреспондент РАН Сергей Гарнов.

Моделирование процессов, происходящих в лазерах, технологии высокоточного обнаружения целей и адаптивной оптики — это все результаты российских исследований. В Самаре делают комплекс защиты самолетов и вертолетов от ракет "земля-воздух", который сбивает их системы самонаведения — в его основе тоже лазерное устройство. Но это оборонка. А вот разработка Троицкого государственного научного центра ТРИНИТИ.

"Происходит фокусировка по дальности. Комплекс предназначен для аварийно-разделительной резки", — поясняет сотрудник отделения перспективных исследований ГНЦ РФ ТРИНИТИ Сергей Гвоздев.

Мобильный лазерный технологический комплекс может разрезать завалы, допустим, ту же арматуру, при пожарах на газовых скважинах. Аналогов в мире нет. Комплекс уже работал в Ямало-Ненецком автономном округе, когда там произошла авария на Западно-Таркосалинском месторождении. Тогда удалось демонтировать 240 тонн металлических конструкций. Луч резал сталь, как горячий нож масло.

Лазеры нового поколения используют в медицине, для лечения мочекаменной болезни, к примеру. В московском Институте общей физики РАН есть такая установка.

"По свойствам излучения и возможности провести светодиод через рабочий канал в любую полость это лечение получило "второе дыхание", оно является безопасным и эффективным, разрушение этих камней, так как нет отделов, куда нельзя было бы проникнуть", — отмечает заместитель директора Института общей физики РАН по научной работе Давид Кочиев.

В Обнинске на специальных станках с помощью лазера делают более прочными металлические детали. Тоже своего рода ноу-хау. Российские ученые не любят бросаться громкими словами. При этом внимательно следят за работой зарубежных коллег — ведь научный мир достаточно тесен. Запад тоже работает над лазерами. Но мы, получается, на голову впереди.