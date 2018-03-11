RQ-4B снова подлетел к России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США в воскресенье вылетел из Италии и произвел разведку приграничных областей России. Беспилотник RQ-4B прошел вдоль берегов Крыма и Краснодарского края. Временами разведчик летел на расстоянии около 40 километров от российского побережья.

Американцы провели и очередное обследование линии разграничения в Донбассе. Разведчик мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

RQ-4A Global Hawk ведет стратегическую разведку на глубину более 200 км. БПЛА может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.