Россия требует, чтобы "Фейлак ар-Рахман" порвала с "Джебхат ан-Нусрой"

От лидеров группировки "Фейлак ар-Рахман" потребовали отмежеваться от террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Только при этом условии будет обсуждаться их вывод из Восточной Гуты и решаться дальнейшая судьба, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

Обстановка в Восточной Гуте остается напряженной. Золотухин сообщил, что за истекшие сутки боевиками из Восточной Гуты осуществлено два обстрела и семь мин калибра 120 миллиметров. Обошлось без жертв.

Гуманитарная операция продолжается, хотя террористы продолжают провокации. 13-я гуманитарная пауза продолжается с 9 до 14 часов ежедневно, через гуманитарный коридор мирные жители, боевики с семьями могут покинуть зону деэскалации. Им гарантирована безопасность, передает РИА Новости.

Ведутся переговоры по оказанию помощи мирным жителям и их беспрепятственному выходу через коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. В районе населенного пункта Джисрейн действует дополнительный пункт пропуска.

Представители Центра по примирению, посредники от ООН и лидеры незаконного вооруженного формирования сирийской оппозиции "Джейш аль-Ислам" провели переговоры о выводе второй очереди боевиков.