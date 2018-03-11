Слабунову отпустили из полиции без протокола

Председателя партии "Яблоко" Эмилию Слабунову, задержанную в воскресенье в Москве, отпустили из отдела внутренних дел. Как сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Бибина, у Слабуновой взяли объяснение, протокол не составляли.

За несколько часов до этого главу "Яблока" доставили в ОВД Останкинского района столицы за нарушение закона о митингах. Слабунова и еще двое мужчин протестовали против строительства колеса обозрения в природоохранной зоне ВДНХ.

Как пояснили в пресс-службе столичного ГУМВД, на месте, где была устроена акция протеста, в воскресенье проводилось праздничное мероприятие, посвященное Дню матери и согласованное в установленном порядке. А протестующие, по словам представителя пресс-службы, "пытались использовать площадку для доведения до граждан информации политической тематики". За это они и были задержаны, пишет РИА Новости.