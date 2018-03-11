В Киеве подожгли православный храм Московского патриархата

В Киеве подожгли храм Преображения Господня. Он сильно пострадал и теперь нуждается в ремонте. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата, ЧП случилось в ночь на субботу, 10 марта. Неизвестные вандалы разбили окно, залили внутрь горючую смесь, после чего подожгли храм.

Храм Преображения Господня в украинской столице уже не в первый раз страдает от рук вандалов. Его уже поджигали в мае 2016 года. А 1 октября 2015 года злоумышленники оставили на стене здания оскорбительные надписи", напомнили представители Украинской православной церкви.

По данным Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, в 2017 году нападениям радикалов подверглись 19 храмов канонической Украинской православной церкви. С начала нынешнего года произошло еще 10 подобных случаев.