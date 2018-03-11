Вашингтон придумает, чем ответить на "Кинжалы" Москвы

США найдут адекватный ответ на появление у России новых вооружений, заявил директор ЦРУ Майкл Помпео. Комментируя часть Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором речь шла о новых вооружениях, Помпео заявил, что российский лидер говорит "много вещей, которые лишены оснований". По словам директора ЦРУ, в выступлении президента России не было ничего удивительного для американского разведывательного сообщества. Он заверил, что ЦРУ и Пентагон внимательно отслеживают соответствующую информацию и понимают, как "обезопасить американский народ ", отмечает ТАСС.

На вопрос, способны ли новые российские вооружения кардинально изменить расстановку сил в мире, Помпео отметил, что в каждый определенный период "кто-то кого-то опережает". Он заверил, что Совет национальной безопасности США занимается выработкой адекватных ответов на вызовы, исходящие от любых стран.

Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис выразил уверенность в том, что заявления о новом российском вооружении не создали необходимость изменения военной политики страны.

По словам главы Пентагона, он не увидел никаких изменений в военном потенциале России. До всех систем, о которых говорил президент Путин, "еще несколько лет", считает Мэттис.

В беседе с журналистами по пути в Оман он указал, что заявления о новом российском вооружении не изменили "военного баланса". "Они не повлияли на необходимость изменения с нашей стороны политики сдерживания", — цитирует слова министра РИА Новости.

В Послании Федеральному собранию 1 марта президент Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, среди которых межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.