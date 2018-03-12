Владелец ПАОК выскочил с пистолетом на поле

Матч чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК не был доигран после того, как на поле появился вооруженный пистолетом владелец ПАОКа Иван Саввиди. Хозяин клуба был возмущен судействмо Йоргоса Каминоса.

На 90-й минуте встречи Каминос не засчитал гол защитника ПАОКа Фернанду Варелы. Это вызвало возмущение игроков и болельщиков ПАОКа. Владелец клуба Иван Саввиди направился к судье с пистолетом, а спортивный директор, в прошлом известный словацкий судья Любош Михел пригрозил Каминосу расправой.

Судья изменил свое решение и засчитал спорный гол. Однако игроки АЕКа к тому времени покинули поле, и матч не был доигран. Теперь инцидент в Салониках будет рассмотрен греческой федерацией футбола. Не исключено, что клуб ожидают серьезные санкции.

Российский бизнесмен Иван Саввиди был президентом "Ростова", а затем ростовского СКА. В 2012 году Иван Игнатьевич приобрел контрольный пакет акций клуба ПАОК (Салоники).