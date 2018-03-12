Арбитраж: криптовалюта находится вне правового поля России

12 марта 201811:51
Арбитраж: криптовалюта находится вне правового поля РоссииЧитайте нас в Telegram
Криптовалюта находится вне правового поля на территории РФ, говорится в решении арбитражного суда Москвы, который ранее отказался включить в биткоины в конкурсную массу признанного банкротом гражданина Ильи Царькова.
Криптовалюта не относится к объектам гражданских прав, исполнение сделок с биткоинами и транзакции не обеспечиваются принудительной силой государства, говорится в решении суда.
Анонимность пользователей криптовалют не позволяют с определенностью установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке, поэтому не подлежит включению в конкурсную массу Царькова, отмечается в судебном решении, передает РИА Новости.
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