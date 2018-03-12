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12 марта 201813:03 Денис Давыдов

Фильм "Путин" за сутки собрал 4 миллиона просмотров

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Более 4 миллион человек менее чем за сутки посмотрели в интернете документальный фильм "Путин", который снял политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов. В картине президент рассказывает о причинах гибели подлодки "Курск", о захвате пассажирского самолета за час до открытия Олимпиады в Сочи и об обстреле своего вертолета в Чечне. Многое в фильме показано впервые, например, личный фотоархив президента.

Откровения от первого лица, откровенно о первом лице. В фильме столько неизвестных фактов, что смотришь его, не отрываясь.  10 месяцев съемок. Автор, журналист ВГТРК Андрей Кондрашов, записывал Владимира Путина не только в Кремле. Они вместе были на Валааме, в Петербурге и в Крыму.

- Есть ли такие обстоятельства при которых вы были бы готовы отдать Крым и Севастополь?

- Да вы что, с ума сошли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда. 

Говорили они и в Сочи. От того, что там рассказал президент, мурашки по коже. У миллионов в памяти — день открытия Олимпийских игр, 40 тысяч человек на стадионе "Фишт" ждут начала спортивного праздника. Улыбаться тогда нужно было и Путину, вида не подавал, хотя за несколько минут до приезда на стадион ему позвонили.

"Захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул. Захватчики требуют посадки в Сочи.  Я спросил: "Что вы предлагаете?" Ответ ожидаемый: в соответствии с планом. То есть, сбить", — рассказал президент.

Зрители занимали места на трибунах, когда истребители поднимались на перехват. Самолет со 110 пассажирами захватчики могли направить в олимпийский парк, и жертвами стали бы тысячи. Но обошлось.

"Раздался второй звонок, сказали, что пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро будет садиться. Это очень чувствительная страничка истории Олимпиады", — говорит Путин.

Рассказал он и о своей в буквальном смысле чувствительной истории из детства, когда пришел в первую спортивную секцию.

"Самым первым был бокс, там мне нос сломали, и пока он заживал, я переориентировался на борьбу. Стал заниматься борьбой, самбо, дзюдо, начал постепенно меняться. Учиться лучше, и многое изменилось", — вспоминает Владимир Путин.

Из дневника исчезли двойки и наконец был повязан пионерский галстук. В пионеры Путина приняли только в 6-м классе.  Вера Дмитриевна Гуревич, классный руководитель Владимира Путина, совсем молодой учительницей пришла в их класс, который оказал не самый теплый прием.

"Они гудели, мычали, встретив меня. И нет конца этому. Встает Володя и говорит: "Хватит мычать, не стадо коров , в конце концов". И прекратили", — рассказывает педагог.

 

В фильме впервые для широкой публики показаны фотографии из семейного альбома Путиных. Кстати, благодаря съемкам, сам президент узнал кое-что новое о человеке, который спас его отца на Невском пятачке. Тащил раненного сослуживца под пулями через речку. 

"Перетащил. Сдал в госпиталь. Сказал: "Ты будешь жить, а я пошел умирать", — рассказал Путин.

Он не умер, как и отец президента, вернулся с войны. Журналисты вместе с классной руководительницей Владимира Путина перерыли ворох документов, нашли и имя, и карточку спасителя, которую показали главе государства.

"Петр Иванович Теселкин, который Владимира Спиридоновича тащил по льду. Отец называл такую фамилию! – вспомнил президент. – Точно-точно, такую фамилию называл. Сейчас вы сказали, и я вспомнил".

У авторов получилось проследить историю рода Путиных до 12-го колена. Дед президента еще в начале XX века не понаслышке знал о политической кухне – работа поваром сначала у Ленина, потом у Сталина на одной из подмосковных дач.

Ради этого фильма свой отпуск прервал Герхард Шредер. Сильвио Берлускони впервые за пять лет дал иностранным журналистам интервью, ведь Путин для них не только политик — за время работы с российским президентом сдружились. 

Все, с кем общались авторы фильма, говорят про Путина: человек слова. Убедились в этом родные экипажа затонувшей лодки "Курск". Он пообещал семьям поднять подлодку, хотя специалисты были против. 

"Когда мы начали проводить последнее совещание, и я начал спрашивать участников — там человек 15 было — и попросил ответить односложно, да или нет, на вопрос "Будем поднимать?",  все сказали нет. Я сказал, что будем поднимать, приступайте к работе.  Я пообещал это, и это обещание выполнил", — говорит Путин.

Как пообещал родственникам псковских десантников привезти цветы в Чечню, на место, где погибли герои. Прилетел с охапкой алых роз. Во время чеченской кампании он был в республике не раз и не раз с риском для жизни. В новогоднюю ночь на подлете к Гудермесу их вертолет обстреляли. 

"Я-то решил, что это салют, Новый год был. "Какой салют — мы под обстрелом", — сказали летчики", — рассказывает Путин.

Ради фильма впервые в Сирии были реконструированы подвиги российских солдат в местах реальных боев. Так Путину хотели рассказать о героизме военных, но оказалось, он знает о них намного больше: "Вы назвали этого военнослужащего офицером, он не офицер. Он старший сержант или прапорщик. Их было всего 4-5 человек, группа сил спецопераций, которые занималась наводкой авиации".

На приказе о награждении сирийских героев виза Верховного главнокомандующего. Согласен, вручу лично. Он сам награждал военных, которые сражались в Алеппо. 16 наших против 500 боевиков. Бой длиной в трое суток. 

"Когда все это читал, не буду скрывать, сердце сжалось. Я думал, там в конце — просьба наградить посмертно. И когда дочитал, что группа вышла из боя без потерь, мне захотелось пожать им руки, поблагодарить, проявить уважение и подчеркнуть значение того дела, которому они служат, — говорит Путин. – Герои, конечно. Если они не герои, то кто?"

В Интернете за первый день у фильма больше 4 миллионов просмотра. А ведь это только первая серия, скоро выйдет вторая.

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