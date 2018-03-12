Песков прокомментировал слова Путина о "пурге"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о "пурге", высказанные Владимиром Путиным в его адрес.

"Мы неоднократно рассказывали, что президент — очень требовательный человек, требовательный начальник", — напомнил представитель Кремля.

По его мнению, критика со стороны главы государства является абсолютно нормальным рабочим процессом, передает РИА Новости.

"Критика бывает иногда более напряженная, иногда менее напряженная. Но в целом, наверное, вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не был критикуем своим руководством, это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает", — считает Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин в интервью американского телеканалу NBC признался, что не может и не должен следить за высказываниями всех сотрудников своей администрации, так как в ней работает 2 тысячи человек.

При этом глава государства привел в пример своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. "Он несет иногда такую "пургу", что я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" – рассказал президент РФ.