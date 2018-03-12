Авария с пожарной машиной на юго-востоке Москвы попала на видео

Двое взрослых и ребенок получили травмы в ДТП с пожарной машиной на юго-востоке столицы. Авария попала в объектив сразу двух городских камер наблюдения.

Инцидент произошел днем пятницы, 9 марта, на Волгоградском проспекте неподалеку от станции метро "Кузьминки" в Юго-Восточном административном округе Москвы.

На кадрах видно, как пожарная машина с включенными проблесковыми маячками сталкивается с легковым автомобилем марки Chevrolet на перекрестке.

По информации источника, в этом ДТП пострадали двое взрослых и один маленький ребенок. Данные о личностях пострадавших и характере полученных ими травм не распространяются.