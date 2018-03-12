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12 марта 201815:53

Нападение собак под Истрой: очевидец рассказал, как спасал пострадавшую женщину

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Следственный комитет проводит проверку по факту нападения стаи собак на людей под Истрой. Накануне там произошло сразу два происшествия, одно из которых закончилось смертью.

Сначала на железнодорожной станции собаки напали на женщину. Она получила серьезные травмы и спаслась только потому, что за нее вступился случайный прохожий. Он отогнал стаю и вызвал скорую.

"Я взял, что было у меня в подъезде, палку. Начал бить их, палка сломалась. Собаки побежали на меня. Мне пришлось бросить все это дело, я опять забежал домой, взял лопату и уже выбежал и лопатой отгонял их, а женщину тащил", — рассказал Петр Трифонов, спасший женщину от стаи собак.

В этот момент свора убежала на другой конец улицы и напала на другого жителя поселка. Он погиб. Раненную женщину следователи пока даже не могут допросить. Она до сих пор в реанимации.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных и поисковых мер с участием сотрудников службы по отлову животных. Следователи выясняют, чьи собаки совершили нападение на местных жителей, были ли это бродячие собаки, либо домашние. Кроме того, в ближайшее время запланировано проведение опроса пострадавшей женщины", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

К этому часу, как утверждает местная администрация, собак уже отловили. Глава Истринского округа поручил усилить контроль за бродячими животными.

Текст: "Вести-Москва"

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