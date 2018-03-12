Белгородский сноубордист чудом спасся от падения с обрыва

Опасный инцидент произошел во время катания на меловых горах - сноубордист не заметил обрыв и поехал прямо на него. За мгновение до падения мужчина сумел схватиться руками за выступ на краю и выбраться. Все случившееся сняла камера, закрепленная у него на голове.

ЧП произошло накануне в Белгороде на меловых горах неподалеку от местного авторынка.

На кадрах видно, что мужчине пришлось открепить сноуборд и сбросить его с обрыва, чтобы выбраться самому. Затем спортсмен спустился с горы и благополучно забрал свою доску.

"Решили покатать на меловых горах. Поднялись наверх с западной стороны, прошли метров 200-300 и выбрали для покатух южный склон, так как он показался интереснее и немного длиннее, ну и поехали. Макс поехал чуть правее, поэтому даже не видел обрыва, а мне "повезло" больше. В итоге каким-то чудом остановился на самом обрезе, в последний момент увидел, что гора резко закончилась. Высота среза метров 12-15", — рассказал о произошедшем сам герой видео.