Станислав Черчесов: вызванные игроки с травмами могут восстановиться к матчам

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов некоторых футболистов, которые имеют повреждения. По словам наставника, они могут оправиться от травм во время сборов.

"Травмы Нойштедтера, Лунева и Кузяева? Травмы ведь разные бывают, – объясняет Черчесов свой выбор, которого цитирует Чемпионат.Com. – У нас есть 11 дней до первой игры. Часто бывало так, что футболист приезжает на сбор с микро-повреждением, но к матчу восстанавливался. Так, ранее Головин не был готов до конца, но это же не перелом. Нам ведь никто на запрещает вносить коррективы по ходу действия".

Также специалист высказался о вызове потерявшего игровую практику в своем клубе вратаря Владимира Габулова.

"Отсутствие практики у Габулова не смущает. Но это, конечно, плохо. Мы его вызвали потому что это наш вратарь. При наличии небольших нюансов мы не вычеркиваем игроков, а поддерживаем. Возможно, это поможет ему вернуться в стартовый состав, которого он заслуживает. Что же до Лунева, то у него есть небольшая болячка и, надеюсь, что у него ничего страшного нет. Пока мы подстраховываемся".

Напомним, что ранее Черчесов огласил заявку сборной России на предстоящие матчи против команд Бразилии и Франции. Встречи пройдут 23 марта в Москве и 27 марта в Санкт-Петербурге соответственно.