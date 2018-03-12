Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному

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Наука борьбы с болью 1 час назад
Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разномуЧитайте нас в Telegram
Трудно поспорить с тем, что мужчины и женщины, являясь представителями одного вида, чрезвычайно непохожи. Хотя бы потому, что их организмы имеют различное предназначение с точки зрения продолжения того самого вида. Тем не менее на молекулярном уровне мы мало чем отличаемся друг от друга.
Новое различие обнаружила команда исследователей из Университета Техаса в Далласе во главе с Теодором Прайсом (Theodore Price). Они изучали один из механизмов возникновения боли.
Отметим, что некоторое время назад учёные выяснили, что к этому процессу причастны рецепторы нейромедиатора дофамина пятого типа (D5). Пытаясь разобраться в деталях, они обнаружили, что болевые ощущения формируются с их помощью только у самцов мышей.
В ходе экспериментов была выведена линия мышей, у которых рецепторы D5 отсутствовали. В итоге у этих грызунов уменьшенные болевые реакции при хроническом процессе продемонстрировали только мужские особи. Теперь исследователи задаются вопросом, можно ли верить всем прежним результатам исследований хронической боли.
Проблема заключается в том, что ещё недавно во многих доклинических экспериментах для простоты использовались только самцы: у них отсутствует эстральный цикл, или цикл течки, в ходе которого женский организм усиленно производит разнообразные гормоны. Учёным это сильно осложняет задачу интерпретации результатов, поэтому "в ход идут" только самцы. Но и это ещё не всё. Когда дело всё-таки доходит до клинических испытаний (то есть проверки результатов или лекарств на людях), тесты по большей части проводятся именно на женщинах (отчасти потому что они чаще страдают от хронической боли).
Долгое время медики недоумевали, почему результаты не воспроизводятся на людях. И лишь в 2014 году учёные начали рассматривать, как оказалось, весьма важную переменную – пол. Теперь, видимо, стоит ожидать пересмотра подхода к разработке обезболивающих препаратов и буквально на всех уровнях.
"Позиционирование D5-рецепторов как новой цели для облегчения боли на данном этапе меня огорчает, — рассказывает Прайс в пресс-релизе университета. – Большинство пациентов с хронической болью – это женщины, а не мужчины, поэтому я бы хотел разработать то, что будет эффективно именно для них".
Авторы работы, результаты которой были опубликованы в издании Journal of Neuroscience, также отмечают, что на фоне открытия такого "полового диморфизма" сам по себе механизм работы D5-рецепротов уже не так важен. Куда более ценно, что получены новые весомые доказательства того, что среди специалистов самого высокого уровня распространены ошибочные представления о механизмах формирования боли (а именно о превращении боли в хроническую).
"Эта проблема теперь потребует самого пристального внимания, и я чувствую, что нас ждёт прорыв, который все мы действительно хотим увидеть", — утешает Прайс.
Добавим, что недавно другие исследователи пришли к выводу, что справиться с хронической болью помогает зелёный свет и чтение книг.
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