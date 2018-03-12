"Адмирала Горшкова" обещают доделать и отдать флоту до конца лета

Многоцелевой фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" должен попасть на флот уже в конце этого лета. Все его системы испытаны, кроме зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут". Тестирование новой ЗРК займет еще примерно полтора месяца, заявил агентству "Интерфакс-АВН" глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Что интересно, "Адмирал Горшков" еще даже не служит в российских ВМС, однако уже успел наделать шума среди иностранных военных. В конце прошлого года новый корабль появился недалеко от берегов Великобритании, чем вызвал бурную реакцию у английских военных. Королевский флот даже выслал для сопровождения фрегат St Albans.

Министр обороны островного государства Гэвин Уильямсон заявил, что он без колебаний встанет на защиту территориальных вод и не потерпит никакой агрессии. Также он добавил, что Британию запугать не получится. Чем так страшен корабль, который даже испытания не закончил, глава военного ведомства не пояснил.

Хотя вооружение "Адмирала Горшкова" действительно может напугать. Фрегат оснащен 16 пусковыми установками для ракетных комплексов "Калибр" или "Оникс".

Плюс в арсенал корабля входит артиллерийская установка А-192 калибром 130 миллиметров. Большинство ее параметров засекречены. Однако известно, что орудие роботизировано и имеет уникальную систему подачи снарядов. Она находится под палубой и перезаряжается как магазин в штурмовой винтовке. То есть в порту вынимается пустой "рожок" и загружается полный.

Длина фрегата – 135 метров, водоизмещение – 4,5 тысячи тонн, экипаж от 180 до 210 человек. Обычно на кораблях этого типа служит больше моряков. Однако, создатели поясняют, что все системы проекта 22350 максимально автоматизированы, поэтому матросов и офицеров нужно меньше, хотя их квалификация должна быть выше.