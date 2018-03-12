ФИФА: на чемпионат мира-2018 продано свыше 1,3 миллиона билетов

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о том, что на предстоящий чемпионат мира-2018 в России продано 1 миллион 303 тысячи 616 билетов. Сообщается, что в ходе уже завершившегося первого периода второго этапа продаж большая часть билетов была продана российским поклонникам футбола. Всего россиянами было куплено 197 тысяч 832 билета.

Вторыми по активности стали колумбийские болельщики, которые за отведенное время приобрели 33 048 билетов, третьи – бразильцы (24 656). Всего же было продано 568 тысяч 448 билетов. В целом за первый период второго этапа иностранными футбольными фанатами было приобретено порядка 65 процентов имеющихся билетов.

"За 94 дня до начала мирового первенства мы остаемся очень довольны темпами продаж билетов, – сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, слова которой приводит ТАСС. – Судя по огромному спросу как со стороны местных, так и иностранных болельщиков все говорит о том, что чемпионат мира с нетерпением ожидается во всем мире".

Следующий и заключительный период продаж стартует в полдень 13 марта и продлится до 3 апреля. За отведенные три недели билеты будут продаваться на все матчи за исключением поединка Аргентина – Исландия и финальной игры. Реализация билетов будет проходить в порядке живой очереди.

Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.