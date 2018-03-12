Он мог быть кем угодно: прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта

Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым состоится в МХТ имени Чехова 15 марта. На ближайшие три дня там отменили все спектакли. Выдающийся актер, режиссер и педагог скончался на 83-м году жизни в московской клинике после тяжелой болезни. Табаков успел сняться более чем в сотне фильмов, возглавил несколько театров и воспитал множество учеников.

Олег Табаков родился в семье врачей и уже с детства проявлял интерес к сцене. Еще в школе играл в театральном кружке, а после поступил в школу-студию МХАТ и посвятил театру всю свою жизнь. Коллеги вспоминают Табакова как труженика и профессионала, невероятно преданного своему делу.

Он любил играть, и это доставляло ему удовольствие. Эти слова Олег Табаков говорил всегда, как только речь заходила о театре и кино. Он настолько был предан профессии и зрителям, что даже собственные дни рождения превращал в веселые капустники и театрализованные представления для всех, кто отвечал ему взаимностью.

Первые шаги в актерстве 17-летний Олег Табаков сделал во Дворце пионеров родного Саратова. Оказалось, это было лишь начало большого и звездного пути к всесоюзной славе. После театрального кружка Табакова принимают в школу-студию МХАТ. Именно там Олег Табаков стал не только актером, но и режиссером, а также педагогом.

Именно во МХАТе Табаков создал студию молодых актеров, которая в последствие переродилась в самостоятельный театр "Современник". Его первой работой стала роль студента Миши в спектакле "Вечно живые", и с тех пор почти на 20 лет заслужил звание ведущего артиста театра.

Коллеги всегда отмечали: Олег Павлович — неимоверный трудоголик. Его послужному списку место в книге рекордов – 60 спектаклей и более сотни ролей в кино. Открытый и добрый в жизни – на экране он мог быть кем угодно! Блестяще сыгранная роль Вальтера Шеллера в "Семнадцати мгновениях весны" принесла ему Орден Трудового Красного знамени, а после роли мисс Юфимии Эндрю в мюзикле про Мэрри Поппинс сомнений не осталось ни у кого. Табаков способен подчинить себе любой образ и любой жанр покорить любого зрителя, даже самого маленького. Его кот Матроскин научил правильно есть бутерброды не одно поколение детей.

Его способности успевать все удивлялись даже самые близкие друзья. Табаков управлял сразу двумя театрами — МХТ имени Чехова и своей "Табакеркой". При этом он никогда не забывал возвращаться в родной город на Волге. Проводил мастер-классы, учил подрастающее покорение актеров. Табаков всегда говорил: чтобы пробиться в Москве, нужно быть "либо талантливым, либо — из Саратова". На малой родине Олега Павловича любили и считали героем. К юбилею мастера здесь даже воздвигли памятники его самым узнаваемым персонажам – тому самому Матроскину и Олегу Савину из "Шумного дня".

Как стало известно вечером 12 марта, похоронят Олега Табакова на Новодевичьем кладбище столицы.