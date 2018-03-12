Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в Twitter. "По просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище", — написал Собянин.

Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. А.П. Чехова. По просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 марта 2018 г.

Прощание с артистом состоится в МХТ имени Чехова 15 марта. На ближайшие три дня в театре отменены все спектакли.

Олег Табаков скончался в Москве 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. На его родине — в Саратове — к памятнику артиста несут цветы. Памятник был открыт три года назад возле дворца творчества молодежи, в котором Табаков посещал театральный кружок. В столице москвичи несут цветы к портрету Табакова в МХТ имени Чехова.