Новости Экономика

Все видео этой рубрики
12 марта 201820:20 Александр Балицкий

Россия выходит в лидеры агропромышленного рынка

Читайте нас в Telegram

Глава государства прибыл в Краснодар, чтобы принять участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. По мнению Владимира Путина, Россия уже в ближайшие годы должна стать одним из лидеров мирового аграрного рынка. То, что для этого делается сейчас, президенту показали в Национальном центре зерна.

Тот случай, когда пинцет в руках надежней самого совершенного прибора, а гибридизация — тот самый задел в битве за урожай, рассказывают Владимиру Путину в Национальном центре зерна, где и создают основу продовольственной безопасности. Селекционной работой здесь занимаются уже более ста лет, и за это время создали не менее 400 сортов и гибридов сельхозкультур, многие из которых теперь возделывают не только в России и странах постсоветского пространства. Недавно выведенные здесь сорта озимых пришлись по вкусу и турецким фермерам.

Если в советское время в России собирали с гектара максимум 45 центнеров пшеницы, сегодня, благодаря выведенным здесь сортам, уже по 65. И это не предел! Рассказывая Путину об успехах, кубанский фермер делится планами: молочное животноводство — направление тоже перспективное.

Привлекательная для инвестиций отрасль и один из локомотивов экономики страны — это Путин про развитие сельского хозяйства, уже на Всероссийском форуме аграриев. С 2000 года они увеличили производительность вдвое. "Именно вашими усилиями, усилиями всех, кто трудится на селе, российский АПК за последние годы кардинально изменился, стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста всей российской экономики, — констатирует президент. — Когда это вообще можно было представить? Говорю, и сам своим ушам не верю. Еще совсем недавно, помните, как говорили о сельском хозяйстве, теперь это, слава Богу, в прошлом. Объем сельхоз, сельскохозяйственного производства в России растет 5 лет подряд, начиная с 2013 года. При этом объем продукции животноводства растет 13 лет подряд. Вот я хочу тоже на это обратить внимание, сам посмотрел на эти справки и хотел бы напомнить, этот рост наблюдается в 2005 года, а не только в условиях прикрытия рынков наших внутренних для ваших конкурентов в связи с известными событиями".

И даже в таких непростых условиях российские фермеры уже бьют советские рекорды. "Пшеницу вырастить это как вырастить ребенка, — отмечает директор агрокомплекса Александр Балаболов. — Она растет 9 месяцев. Вот посеял, через 9 месяцев день в день ты ее будешь убирать".

Кубанское сыпучее золото — отборная пшеница, зернышко к зернышку. Из такой получается лучший хлеб. В одном только хозяйстве на Кубани собрали за сезон 17 тысяч тонн зерна, а по всей стране — более 130 миллионов тонн. И это абсолютный рекорд! И такие агрокомплексы не только кормят страну, но и выводят ее в мировые лидеры экспортеров зерна. "Это, конечно, удивительный результат, — признает Владимир Путин. — И это ровно в два раза больше, чем в 2000 году. А я прекрасно помню этот 2000 год — 65,4 миллиона тонн, помню, как радовался, что нам в принципе хватает закрыть свои потребности. Вот помню свое ощущение тогда. В голову не могло прийти, что мы так вырастим — 135,4 в прошлом году".

К 2030-му в России готовы собирать до 150 миллионов тонн пшеницы. Но президент ставит еще более амбициозную задачу. "Миф о вечном депрессивном состоянии уже все, уже никому не интересен, — говорит он. — Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка. Как, вы может быть, обратили внимание, я говорил в Послании, через 4 года мы планируем поставлять на мировые рынки больше объем продовольствия, чем ввозить в страну".

Для этого, конечно, еще предстоит много сделать. Это и логистика, и сельхозмашиностроение. В полях еще много иностранной техники. Как раз об этом Путин подробно говорил с фермерами в зерновом центре. Спросили там и про землю. Мелкие хозяйства считают: большие агрохолдинги в более выгодном положении. К этой теме на форуме Путин вернется еще раз.

"Вот сейчас мы только передвигались от предыдущей встречи сюда, в этот зал, и договорились с министром сельского хозяйства, у него такое поручение есть, мы вернемся к норме, которая была зафиксирована в законе, о выделении земли фермерам, — сообщил глава государства. — Мы вернем это положение. Но при этом должны будут внесены такие изменения, которые не позволят манипулировать получаемой землей внетендерных процедур, она должна использоваться исключительно по сельхозназначению".

Разработка студентов знаменитой Тимирязевки — геномная селекция. Не путать с генно-модифицировнной продукцией. Качество продуктов питания, говорит президент, — вот главное, о чем должен думать каждый производитель. Серьезный рост российского АПК — во многом результат политики импортозамещения. Санкции заставили развивать свое, отечественное. Но, конечно, не только в санкциях дело. Планомерная работа и четкое планирование. Чтобы достичь продовольственной независимости, самодостаточной должна стать вся структура — и производства, и переработки. И в России для этого есть все.

Сейчас

20:18

Российского посла вызвали в МИД Британии в связи с делом Скрипаля

19:46

Боевики устроили в Восточной Гуте химическую атаку

18:17

Приезжий из Астрахани попытался поджечь приемную ФСБ в Москве

18:15

Курящий пассажир экстренно посадил самолет в Минводах

17:35

МХТ имени Чехова и "Табакерка" отменяют все спектакли

16:29

Знаменитый кутюрье Живанши умер во сне

16:23

Скончался Олег Табаков

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Сцена была его жизнью: не стало Олега Табакова

Сцена была его жизнью: не стало Олега Табакова

29 минут назад
Лондон ждет от Москвы разъяснений по делу Скрипаля до вечера вторника

Лондон ждет от Москвы разъяснений по делу Скрипаля до вечера вторника

34 минуты назад
Россия выходит в лидеры агропромышленного рынка

Россия выходит в лидеры агропромышленного рынка

38 минут назад
Боевики устроили в Восточной Гуте химическую атаку

Боевики устроили в Восточной Гуте химическую атаку

51 минута назад
Минобороны РФ: российский транспортник не нарушал воздушной границы Эстонии

Минобороны РФ: российский транспортник не нарушал воздушной границы Эстонии

1 час назад
Соперница жены Аршавина после угроз испытывает панический страх

Соперница жены Аршавина после угроз испытывает панический страх

1 час назад
Американская мечта сбывается: 18 миллиардеров

Американская мечта сбывается: 18 миллиардеров

7 часов назад
Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Хонина спасет срочная операция на позвоночнике

11 часов назад
Сотрудники "Почты России" продемонстрировали технику разгрузки посылок пинками

Сотрудники "Почты России" продемонстрировали технику разгрузки посылок пинками

4 часа назад
Нападение собак под Истрой: очевидец рассказал, как спасал пострадавшую женщину

Нападение собак под Истрой: очевидец рассказал, как спасал пострадавшую женщину

5 часов назад
Наталья Гвоздикова узнала о второй семье идеального мужа Жарикова от журналистки

Наталья Гвоздикова узнала о второй семье идеального мужа Жарикова от журналистки

4 часа назад
В Шереметьево возвращаются курительные комнаты

В Шереметьево возвращаются курительные комнаты

3 часа назад
ВОЗ: мир на пороге новых эпидемий, многие умрут

ВОЗ: мир на пороге новых эпидемий, многие умрут

8 часов назад
Обзор смартфона Sony Xperia XA2: камерная "классика"

Обзор смартфона Sony Xperia XA2: камерная "классика"

1 час назад
iFixit препарировали Galaxy S9+: что внутри у флагмана Samsung

iFixit препарировали Galaxy S9+: что внутри у флагмана Samsung

1 час назад
Недописанный альбом The Cranberries будет опубликован

Недописанный альбом The Cranberries будет опубликован

2 часа назад
Новый Volkswagen Touareg едет через всю Россию на собственную премьеру

Новый Volkswagen Touareg едет через всю Россию на собственную премьеру

2 часа назад
Опасный шопинг: поход в магазин едва не стоил москвичке жизни

Опасный шопинг: поход в магазин едва не стоил москвичке жизни

2 часа назад
Приезжий из Астрахани попытался поджечь приемную ФСБ в Москве

Приезжий из Астрахани попытался поджечь приемную ФСБ в Москве

2 часа назад
Курящий пассажир экстренно посадил самолет в Минводах

Курящий пассажир экстренно посадил самолет в Минводах

2 часа назад
МХТ имени Чехова и "Табакерка" отменяют все спектакли

МХТ имени Чехова и "Табакерка" отменяют все спектакли

3 часа назад
Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля России

Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля России

3 часа назад
"У вас совсем плохо с чувством юмора..." Вспоминая роли Олега Табакова

"У вас совсем плохо с чувством юмора..." Вспоминая роли Олега Табакова

3 часа назад
"Лаборатория Касперского" нашла вирусный "шедевр", заражающий через роутеры

"Лаборатория Касперского" нашла вирусный "шедевр", заражающий через роутеры

3 часа назад
Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному

Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному

3 часа назад
Умер знаменитый кутюрье Живанши

Умер знаменитый кутюрье Живанши

4 часа назад
"Кокаиновое дело": фигурантам предложили заработать на "дорогом кофе"

"Кокаиновое дело": фигурантам предложили заработать на "дорогом кофе"

4 часа назад
Авария с пожарной машиной на юго-востоке Москвы попала на видео

Авария с пожарной машиной на юго-востоке Москвы попала на видео

5 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

5 часов назад
1 124
Генетические ключи к лечению многих болезней найдены у животных

Генетические ключи к лечению многих болезней найдены у животных

5 часов назад
РПЦ: скандализация темы Благодатного огня мешает готовиться к Пасхе

РПЦ: скандализация темы Благодатного огня мешает готовиться к Пасхе

5 часов назад
Эрмитажный кот Ахилл стал оракулом чемпионата мира по футболу

Эрмитажный кот Ахилл стал оракулом чемпионата мира по футболу

5 часов назад
Песков прокомментировал слова Путина о "пурге"

Песков прокомментировал слова Путина о "пурге"

5 часов назад
ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

6 часов назад
В школах России введут киноуроки для детей и их родителей

В школах России введут киноуроки для детей и их родителей

6 часов назад
Против "Вымпелкома" возбудили дело вслед за "Мегафоном" и МТС

Против "Вымпелкома" возбудили дело вслед за "Мегафоном" и МТС

6 часов назад
Что чаще всего снится детям и взрослым

Что чаще всего снится детям и взрослым

6 часов назад
Авиакатастрофа в Непале: 38 погибших, 23 пострадавших

Авиакатастрофа в Непале: 38 погибших, 23 пострадавших

6 часов назад
Фильм "Путин" за сутки собрал более 6 миллионов просмотров

Фильм "Путин" за сутки собрал более 6 миллионов просмотров

7 часов назад
Сериал "Осколки": жизнь, разбитая вдребезги

Сериал "Осколки": жизнь, разбитая вдребезги

8 часов назад
Объявлены российские цены на новейший Volkswagen Teramont

Объявлены российские цены на новейший Volkswagen Teramont

8 часов назад
22 квартиры Волочковой: балерина требует деньги от бывшего мужа

22 квартиры Волочковой: балерина требует деньги от бывшего мужа

9 часов назад
ХК "Динамо": итоги сезона

ХК "Динамо": итоги сезона

10 часов назад
Самый популярный блогер Youtube попробовал спеть гимн СССР

Самый популярный блогер Youtube попробовал спеть гимн СССР

10 часов назад
Как мотивировать ребенка делать что-то полезное

Как мотивировать ребенка делать что-то полезное

11 часов назад
Прививки не перегружают иммунитет

Прививки не перегружают иммунитет

11 часов назад
На "Евровидение" в Лиссабон поедет Юлия Самойлова

На "Евровидение" в Лиссабон поедет Юлия Самойлова

22 часа назад