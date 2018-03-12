Россия выходит в лидеры агропромышленного рынка

Россия выходит в лидеры агропромышленного рынкаЧитайте нас в Telegram
Глава государства прибыл в Краснодар, чтобы принять участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. По мнению Владимира Путина, Россия уже в ближайшие годы должна стать одним из лидеров мирового аграрного рынка. То, что для этого делается сейчас, президенту показали в Национальном центре зерна.
Тот случай, когда пинцет в руках надежней самого совершенного прибора, а гибридизация — тот самый задел в битве за урожай, рассказывают Владимиру Путину в Национальном центре зерна, где и создают основу продовольственной безопасности. Селекционной работой здесь занимаются уже более ста лет, и за это время создали не менее 400 сортов и гибридов сельхозкультур, многие из которых теперь возделывают не только в России и странах постсоветского пространства. Недавно выведенные здесь сорта озимых пришлись по вкусу и турецким фермерам.
Если в советское время в России собирали с гектара максимум 45 центнеров пшеницы, сегодня, благодаря выведенным здесь сортам, уже по 65. И это не предел! Рассказывая Путину об успехах, кубанский фермер делится планами: молочное животноводство — направление тоже перспективное.
Привлекательная для инвестиций отрасль и один из локомотивов экономики страны — это Путин про развитие сельского хозяйства, уже на Всероссийском форуме аграриев. С 2000 года они увеличили производительность вдвое. "Именно вашими усилиями, усилиями всех, кто трудится на селе, российский АПК за последние годы кардинально изменился, стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста всей российской экономики, — констатирует президент. — Когда это вообще можно было представить? Говорю, и сам своим ушам не верю. Еще совсем недавно, помните, как говорили о сельском хозяйстве, теперь это, слава Богу, в прошлом. Объем сельхоз, сельскохозяйственного производства в России растет 5 лет подряд, начиная с 2013 года. При этом объем продукции животноводства растет 13 лет подряд. Вот я хочу тоже на это обратить внимание, сам посмотрел на эти справки и хотел бы напомнить, этот рост наблюдается в 2005 года, а не только в условиях прикрытия рынков наших внутренних для ваших конкурентов в связи с известными событиями".
И даже в таких непростых условиях российские фермеры уже бьют советские рекорды. "Пшеницу вырастить это как вырастить ребенка, — отмечает директор агрокомплекса Александр Балаболов. — Она растет 9 месяцев. Вот посеял, через 9 месяцев день в день ты ее будешь убирать".
Кубанское сыпучее золото — отборная пшеница, зернышко к зернышку. Из такой получается лучший хлеб. В одном только хозяйстве на Кубани собрали за сезон 17 тысяч тонн зерна, а по всей стране — более 130 миллионов тонн. И это абсолютный рекорд! И такие агрокомплексы не только кормят страну, но и выводят ее в мировые лидеры экспортеров зерна. "Это, конечно, удивительный результат, — признает Владимир Путин. — И это ровно в два раза больше, чем в 2000 году. А я прекрасно помню этот 2000 год — 65,4 миллиона тонн, помню, как радовался, что нам в принципе хватает закрыть свои потребности. Вот помню свое ощущение тогда. В голову не могло прийти, что мы так вырастим — 135,4 в прошлом году".
К 2030-му в России готовы собирать до 150 миллионов тонн пшеницы. Но президент ставит еще более амбициозную задачу. "Миф о вечном депрессивном состоянии уже все, уже никому не интересен, — говорит он. — Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка. Как, вы может быть, обратили внимание, я говорил в Послании, через 4 года мы планируем поставлять на мировые рынки больше объем продовольствия, чем ввозить в страну".
Для этого, конечно, еще предстоит много сделать. Это и логистика, и сельхозмашиностроение. В полях еще много иностранной техники. Как раз об этом Путин подробно говорил с фермерами в зерновом центре. Спросили там и про землю. Мелкие хозяйства считают: большие агрохолдинги в более выгодном положении. К этой теме на форуме Путин вернется еще раз.
"Вот сейчас мы только передвигались от предыдущей встречи сюда, в этот зал, и договорились с министром сельского хозяйства, у него такое поручение есть, мы вернемся к норме, которая была зафиксирована в законе, о выделении земли фермерам, — сообщил глава государства. — Мы вернем это положение. Но при этом должны будут внесены такие изменения, которые не позволят манипулировать получаемой землей внетендерных процедур, она должна использоваться исключительно по сельхозназначению".
Разработка студентов знаменитой Тимирязевки — геномная селекция. Не путать с генно-модифицировнной продукцией. Качество продуктов питания, говорит президент, — вот главное, о чем должен думать каждый производитель. Серьезный рост российского АПК — во многом результат политики импортозамещения. Санкции заставили развивать свое, отечественное. Но, конечно, не только в санкциях дело. Планомерная работа и четкое планирование. Чтобы достичь продовольственной независимости, самодостаточной должна стать вся структура — и производства, и переработки. И в России для этого есть все.
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