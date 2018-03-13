Видеоблогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире

Канадский видеоблогер Ксавье-Джастин Наджи задался целью найти самый маленький гостиничный номер в мире. Для этого он отправился в Гонконг. В итоге мужчина остановился в комнате площадью около трех квадратных метров без окна. Зато все остальные удобства оказались на месте. Правда пользоваться ими непросто, сообщает Daily Mail.

Канадец решил, что самый маленький номер в мире ему удастся найти в одном из Чункингских особняков. Так называетсч комплекс из пяти 17-этажных зданий в Гонконге, построенных в 1960-е годы. Это настоящие муравейники, в которых проживают в общей сложности почти 10 тысяч человек. В "особняках" расположены несколько десятков гостиниц, а также ресторанов, магазинов и криминальных притонов.

Номер, в котором остановился канадец, обошелся ему в 30 долларов за ночь. Практически всю площадь комнатки занимала кровать. Впрочем, архитекторам удалось уместить в столь маленьком пространстве также душ, совмещенный с туалетом. Правда, пользоваться санузлом оказалось не очень удобно – садиться на унитаз пришлось боком, иначе ноги упирались в дверцу, которая, однако, не закрывалась.

Кроме того, в номере оказались телевизор и кондиционер. Канадец остался доволен своей находкой, заявив, что наверняка до него в этом номере останавливались самые отпетые преступники мира.