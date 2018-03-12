Живодерство или фотошоп: Ким Кардашьян оказалась в центре грандиозного сетевого скандала

Крошка Луи — небольшая змея с логотипом известного дома моды. Рептилия — живая. А знаменитые буквы LV, кажется, будто выжжены прямо на переливающейся коже. Снимок опубликовала американская телезвезда Ким Кардашьян. И тут же стала объектом для порицания.

Включились зоозащитники. Каким бы способом ни появились знаки на коже змеи — это живодерство. На помощь даже призвали организацию за этичное обращение с животными. А поклонники селебрити обвинили ее в жестокости, связанной с тем, что Кардашьян, грубо говоря, зажралась. "У вас так много денег", — разочарованно пишет фанатка, приговаривая "Бедная змея". И самое главное — Ким, известная любовью к змеиной коже, похоже, не понимает, что это — неправильно. Это уже другое мнение, которых на странице набралось почти 35 тысяч.

Впрочем, есть те, кто сомневается в натуральности змеи. Возможно, все это дело рук фотошопа. Тем более, что автор снимка с логотипами на животном — нашелся. Но свою порцию обсуждений — чего и добивалась телеведущая — Кардашьян получила. Провокационную публикацию оценили почти два с половиной миллиона человек.