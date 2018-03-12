Никита Симонян: давайте дождемся заявления Футбольной ассоциации Англии

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу со стороны Англии. Речь идет не о сборной Англии, а о британских официальных лицах.

Ранее министр иностранных дел Борис Джонсон заявлял о возможном отказе Англии от поездки на турнир в России из-за российского следа в деле Скрипаля. "Отказ от участия в чемпионате мира может грозить отказавшейся стране пропуском следующего чемпионата. Однако призываю дождаться заявления Футбольной ассоциации Англии, поскольку пока мы слышим только заявления Мэй и министра иностранных дел", — приводит слова Симоняна "Интерфакс".

Симонян прокомментировал информацию о возможном отказе о участия в чемпионате мира сборной Англии, а также команд Польши, Австралии и Японии. " Если откажутся Англия, вслед за ними Польша, Япония, Австралия – слабее от этого чемпионат мира не станет, их места, вероятно, займут те, кто заняли в подгруппах вторые места", — считает первый вице-президент РФС, олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян..