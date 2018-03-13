Екатерина Румянцева выиграла третье золото Паралимпиады

Российская спортсменка Екатерина Румянцева одержала третью победу на проходящей в Пхенчхане Паралимпиаде. На этот раз Румянцева стала чемпионкой по биатлону в гонке на 10 км.

Биатлонистка Екатерина Румянцева выиграла гонку на 10 километров среди стоячих спортсменок. На втором месте еще одна наша спортсменка Анна Миленина.

Эта золотая медаль стала для Румянцевой третьей на нынешних Играх. Ранее Екатерина победила в биатлонной гонке на 6 км и лыжной на 15 км. Анна Миленина ранее завоевала две серебряных награды.